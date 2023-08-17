Никаких больше денег Украине! В США заявили о провале антироссийских санкций

"Америка отправила правительству Украины 113 млрд долларов, продолжает ежемесячно направлять 1 млрд, к тому же Байден хочет еще отдать 20 млрд. Тем временем Россия становится богаче, а Америка становится беднее на триллионы. Санкции США провалились. Никаких больше денег Украине!" - заявила Марджори Тейлор Грин.