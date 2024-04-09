Никаких отпусков и закрытое небо - Париж готовится к негативным сценариям во время Олимпиады

Министр внутренних дел Франции рассказал, какие меры безопасности будут приняты во время проведения Олимпийских игр в Париже. По его словам, ни один сотрудник полиции или жандармерии в это время не сможет отдохнуть, а воздушное пространство над столицей будет полностью закрыто. Париж готовится к различным негативным сценариям, в том числе террористической угрозе, волнам мигрантов и крупным лесным пожарам. Уже проверили личные дела почти 200 тысяч человек из миллиона запланированных.



Прежде всего это персонал, который будет работать в период спортивного события, а также часть зрителей. 161 человек уже получил запрет на посещение олимпийских объектов из-за различных рисков. Правоохранители ликвидировали в Париже палаточные лагеря беженцев, а обитателей рассадили по автобусам и вывезли в провинции. Сотни людей без определенного места жительства теперь стали головной болью городов поменьше - работы для них нет, а государство оплачивает только три недели проживания в гостинице.