Никита Беленченко: ЕС оставит Испанию один на один с миграционным кризисом в Сеуте

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Реакция Европейского союза на миграционный кризис в Сеуте вряд ли приведет к существенной финансовой или медицинской поддержке Испании. Такое мнение высказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

По его словам, необходимо разделять разные уровни реагирования. "Здесь надо разграничивать политическое реагирование, экономическое, либо реагирование на уровне здравоохранения. Политическое реагирование мы уже видели. Изначально и все страны Европейского союза выступили за то, что нужно чуть ли не отделить Испанию от всего Европейского союза и создать пограничные войска и границы, которые будут отделять либо фильтровать мигрантов и высылать их обратно", - отметил эксперт.

Экономическая помощь, по оценке Никиты Беленченко, маловероятна. "Вряд ли Европейский союз предоставит Испании какие-то дополнительные финансовые средства, которые были предоставлены Польше либо странам Балтии, когда возник кризис на территории Республики Беларусь", - подчеркнул он.

quote И в медицинской сфере, я думаю, Испания останется один на один и будет вынуждена контролировать здравоохранение и тот уровень заболеваний, который возник сейчас в результате миграционного кризиса. Один на один, то есть сама по себе. Никита Беленченко

Эксперт отметил, что мигранты стремятся покинуть Сеуту и распространиться по территории ЕС. "Была бы возможность, эти мигранты уже сейчас бы уехали из Сеуты и дальше распространились на территории Евросоюза. Они, в принципе, за это и ратуют, и готовы к этому", - сказал Никита Беленченко.

Но кризис, по его мнению, носит долгосрочный характер. "Рассмотрение документов занимает, как правило, от двух до шести месяцев. То есть, именно в этот период необходимо обеспечить контроль несовершеннолетних беженцев, которые прибыли из Сеуты. И все равно будут попытки нелегального прохода мигрантов из Сеуты на континентальную Европу для того, чтобы распространиться по территории Европейского союза", - пояснил директор центра.

Отдельной проблемой станет легализация и занятость прибывших. "Те мигранты, которые прибыли из Сеуты не с большими финансовыми средствами, будут готовы искать любую незаконную работу, дабы обеспечить хотя бы минимальные условия существования. И нелегальная работа, как правило, связана с транснациональными угрозами: это наркотики, оружие, проституция, кражи и другие сферы деятельности", - заключил Никита Беленченко.