"Никогда не кусай руку, которая тебя кормит" - немецкие фермеры парализуют страну

"Никогда не кусай руку, которая тебя кормит" - под таким лозунгом протестуют немецкие фермеры. Сотни аграриев 8 января заблокировали дороги по всей стране. Они требуют снижения налогов, роста закупочных цен на продукцию, отставки министров действующего правительства и общего улучшения уровня жизни. С утра на улицах в знак протеста начали вываливать кучи навоза.