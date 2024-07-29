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Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в республике. Он переизбран на третий шестилетний период. Об этом по итогам голосования сообщил председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Аморосо обнародовал первый бюллетень НИС, согласно которому после подсчета 80 % голосов Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя, или 51,2 % проголосовавших. За главного соперника Мадуро, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса 4 445 978 избирателей, или 44,2 % проголосовавших, за остальных восемь участников выборов проголосовали в совокупности 4,6 % избирателей.
Аморосо сообщил, что задержка с объявлением результатов выборов была вызвана "атакой на систему передачи данных" НИС.
В соответствии с действующим законодательством НИС выпускает первый итоговый бюллетень только после того, как тенденция при подсчете голосов станет необратимой. Таким образом, окончательные процентные показатели после подсчета 100 % протоколов могут варьироваться, но победитель определился окончательно
Фото: БЕЛТА
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