Николя Саркози предстанет перед судом в рамках расследования коррупционного скандала

Об этом сообщает информагентство «Франс-Пресс» со ссылкой на свои источники. Судебное разбирательство начнется в ближайшие месяцы. Саркози предъявили обвинения в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны. Расследование началось еще в 2007 году, но до 2012-го Саркози как президент Франции обладал иммунитетом.



