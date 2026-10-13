"Никто его на 4 года не выбирал" - аналитик Песке о попытках Мерца удержаться у власти

Канцлер Германии Фридрих Мерц будет стремиться сохранить свой пост, несмотря на проблемы внутри партии и государства - мнение эксперта из Швейцарии.

Александр Песке, аналитик, журналист, издатель журнала "Русская Швейцария" (Швейцария):

"Он ходит сейчас с одного телевизионного канала на другой и рассказывает: "Меня выбрали на 4 года, и я 4 года намерен пробыть канцлером", хотя никто его на 4 года не выбирал. Коалиция из правящих партий сегодня находится в клинче. Никакой конструктивной политики в Берлине не наблюдается. Просто Мерцу везет еще потому, что у его партии нет альтернативного кандидата, нет плана "Б". Все эти группировки внутри правящей партии должны пересобрать заново свою пирамиду власти. Когда там появится кандидат, которого можно будет выдвигать в канцлеры, тогда мы с вами увидим смену канцлера, которая случится в одночасье".