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Nissan Motor потерял за первое полугодие более 3 миллиардов долларов
Пандемия поразила и предприятия автопрома во всем мире. Так, японский автопроизводитель Nissan Motor потерял за первое полугодие более 3 миллиардов долларов. За этот период компания продала всего 1 700 автомобилей. Это на 32 % ниже показателя годичной давности.Тем временем британские аналитики считают, что возвращение к экономическому росту будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения. А устойчивая отмена ограничений из-за COVID-19 не начнется в мире до середины 2021 года.
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