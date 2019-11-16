ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей из-за проблем с утечкой тормозной жидкости

Японский автопроизводитель Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру. Причина - проблемы с утечкой тормозной жидкости, которая в некоторых случаях может вызвать короткое замыкание и возгорание. Также обнаружена неисправность насоса антиблокировочной системы. Отзыву подлежат модели кроссовера Murаno, седаны Маxima и даже внедорожники. Infiniti QX60, сошедшие с конвейера после 2017 года. Из-за большого количества автомобилей с дефектами отзывная кампания продлится до лета следующего года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все