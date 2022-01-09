Нижнее белье норвежских военнослужащих будет передаваться новобранцам

Минобороны Норвегии обязало солдат после демобилизации вернуть армейское нижнее белье, в котором они прошли службу. Оно послужит для следующих новобранцев. Ранее возврат был добровольным, но закрытие заводов и проблемы с транспортом из-за пандемии привели к сбоям в поставках. И столь нужных предметов экипировки на складах на всех не хватает. Поэтому командованиерешило, что вновь прибывшие военнослужащие будут донашивать исподнее белье своих бывших товарищей.