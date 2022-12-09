Нижняя палата конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год, теперь слово за сенатом

Вашингтон продолжает "кормить" Киев оружием. Как сообщает агентство Associated Press, США готовят новый пакет помощи Украине на 275 миллионов долларов. В него войдут снаряды для гаубиц и боеприпасы для РСЗО HIMARS, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, противовоздушной обороны, военные автомобили "хамви" и другое военное оборудование.

К слову, этим Штаты не ограничатся. Палата представителей конгресса США уже одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год в размере 858 миллиардов долларов. 800 миллионов для Украины. Теперь проект бюджета будет вынесен на голосование в сенате.