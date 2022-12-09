3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Нижняя палата конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год, теперь слово за сенатом
Вашингтон продолжает "кормить" Киев оружием. Как сообщает агентство Associated Press, США готовят новый пакет помощи Украине на 275 миллионов долларов. В него войдут снаряды для гаубиц и боеприпасы для РСЗО HIMARS, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, противовоздушной обороны, военные автомобили "хамви" и другое военное оборудование.
К слову, этим Штаты не ограничатся. Палата представителей конгресса США уже одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год в размере 858 миллиардов долларов. 800 миллионов для Украины. Теперь проект бюджета будет вынесен на голосование в сенате.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов