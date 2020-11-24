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Нижняя палата парламента Франции поддержала закон "О глобальной безопасности"

Во Франции нижняя палата парламента поддержала скандальный закон о глобальной безопасности. Согласно новым поправкам, размещение изображения полицейского при исполнении в телеэфире или социальных сетях будет считаться преступлением. В качестве наказания предусмотрен год тюремного заключения и штраф до 45 тысяч евро. На прошлой неделе эта инициатива вызвала волну протестов по всей Франции.

Уходящие сутки отметились для Парижа иными беспорядками. Потасовки начались, когда правоохранители ликвидировали палаточный городок беженцев на площади Республики. Полиция жестко разгоняла толпу, для зачистки улиц применила газ и светошумовые гранаты. Несколько человек арестованы.

Протесты в Чили: полиция применяет водометы

Тем временем в Чили не прекращаются антиправительственные протесты. Демонстранты призывают к отставке президента Себастьяна Пиньеру. Орудия активистов - камни и бутылки. Правоохранители разгоняют толпы водометами. Повод для недовольства - плачевное состояние экономики. После тотального локдауна у людей резко сократились доходы. Отметим, за год чилийских беспорядков погибли десятки человек.

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