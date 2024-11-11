НЛО наблюдают тысячи американцев - Трамп призывает военных сбивать объекты

Соединенные Штаты охватила паника, вызванная нашествием НЛО на северо-западные регионы страны. В Нью-Джерси, например, в небе над городами и военными базами наблюдают десятки неопознанных летающих объектов.

Власти заявляют о своем бессилии не то что уничтожить их, но даже объяснить, что это такое и откуда эти НЛО появились. Граждане взялись за дело сами, благо оружия у них хватает. Над Нью-Джерси по ночам не утихает ружейная канонада.

Это может показаться массовым психозом, однако НЛО наблюдают тысячи американцев. Их запечатлели сотни видеокамер. Власти высказывают предположение, что речь идет о дронах, которые выпускает корабль-матка где-то в море неподалеку.