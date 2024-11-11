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НЛО наблюдают тысячи американцев - Трамп призывает военных сбивать объекты
Соединенные Штаты охватила паника, вызванная нашествием НЛО на северо-западные регионы страны. В Нью-Джерси, например, в небе над городами и военными базами наблюдают десятки неопознанных летающих объектов.
Власти заявляют о своем бессилии не то что уничтожить их, но даже объяснить, что это такое и откуда эти НЛО появились. Граждане взялись за дело сами, благо оружия у них хватает. Над Нью-Джерси по ночам не утихает ружейная канонада.
Это может показаться массовым психозом, однако НЛО наблюдают тысячи американцев. Их запечатлели сотни видеокамер. Власти высказывают предположение, что речь идет о дронах, которые выпускает корабль-матка где-то в море неподалеку.
Газеты винят в происходящем Иран. Однако объекты, которые наблюдаются в Нью-Джерси, не напоминают обычные дроны ни размерами, ни способом передвижения. Дональд Трамп призывает военных сбивать НЛО, а также обвиняет правительство в сокрытии общественно важной информации о происходящем.
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