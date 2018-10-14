НЛО над Китаем

Жители Пекина сняли на видео, как в ночном небе появляется большая конусообразная фигура, увеличивающаяся в размерах. О подобном явлении сообщали жители и других регионов. Эксперты сомневаются, что объект инопланетный. Скорее всего, это выхлопные газы самолета, который летел на достаточной высоте, чтобы отражать солнечные лучи.