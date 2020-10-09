Нобелевскую премию мира присудили продовольственной программе ООН

В Осло сегодня объявили лауреата Нобелевской премии мира 2020 года. Престижная награда досталась Всемирной продовольственной программе ООН за создание условий ускорения мирного процесса в горячих точках планеты и борьбу с голодом по всей планете.

Всемирный банк тем временем выступил с неутешительным прогнозом: в ближайшее время в условиях крайней нищеты окажутся до 150 миллионов жителей. Цифра приведена из расчета ежедневного дохода в 1 доллар 90 центов на человека. Львиная доля обедневших придется на страны Южной Азии и Африки (к югу от Сахары). Ощутимо пострадают и страны со средним уровнем дохода. В таких как Индия, Нигерия, Индонезия - количество крайне бедных превысит 80% от всего населения. Ключевая причина - пандемия, и как следствие - сокращение глобального экономического роста.