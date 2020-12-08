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Нобелевские лауреаты получают награды
Стартовала неделя нобелевских торжеств, во время которой чествуют лауреатов научной премии. Она станет самой необычной в истории. Из-за пандемии большинство мероприятий пройдет онлайн. Медали и дипломы все победители получат в своих странах. Так, накануне первую почетную медаль вручили американской поэтессе Луизе Глюк. Награду по литературе ей доставили прямо домой в Кембридж. А солауреат Нобелевской премии по химии Эммануэль Шарпантье получила медаль и диплом от посла Швеции в Берлине. Она и ее коллега были удостоены награды "за исследование метода редактирования генома".
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