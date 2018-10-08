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Нобелевскую премию по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер

Юбилейную, 50-ю нобелевскую награду по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Первый - за внедрение проблем изменения климата в экономический анализ, второй - за исследования причин экономического роста. Ученые "разработали методы изучения наиболее фундаментальных и неотложных проблем нашего времени: продолжительного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения планеты", - объяснила свой выбор Шведская королевская академия наук.

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