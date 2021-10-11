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Нобелевскую премию по экономике получили трое ученых из США
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике. Награду получили трое ученых из США. Дэвида Карла премировали за "эмпирический вклад в экономику труда". Используя естественные эксперименты, экономист проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда. Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс получили награду "за вклад в методологию исследований причинно-следственных связей".
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