Нобелевскую премию по экономике получили трое ученых из США

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике. Награду получили трое ученых из США. Дэвида Карла премировали за "эмпирический вклад в экономику труда". Используя естественные эксперименты, экономист проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда. Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс получили награду "за вклад в методологию исследований причинно-следственных связей".