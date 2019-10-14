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Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Трое лауреатов 2019 года - американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банерджи и француженка Эстер Дюфло - поделят между собой выигрыш в размере 915 тысяч долларов. Премия по экономике закрыла Нобелевскую неделю. К слову, в завещании Альфреда Нобеля такой номинации нет. Она вручается с 1969 года и учреждена Банком Швеции.

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