Ночь перед Рождеством

Несмотря на коронавирусные ограничения, главная месса в Вифлееме все же состоится, но без гостей. Ее проведет латинский патриарх Иерусалима.



Чтобы не лишать людей новогодних подарков, в Грузии разрешили открыть торговые центры до 3 января. Поправки коснулись и комендантского часа: теперь ограничение не распространяется на 31 декабря и православную рождественскую ночь. Сегодня же пастве католических соборов будут выданы одноразовые пропуска.



Не так тепло Рождество встречают в Италии. В стране объявлен общенациональный локдаун, который продлится до 27 декабря. Открытыми остаются только продуктовые супермаркеты и аптеки.



Но есть и добрые вести: римская церковь Сан-Каллисто открыла свои двери для бездомных. Каждый желающий после сдачи теста на COVID-19 на ночь сможет воспользоваться кабинкой, оборудованной кроватью и обогревателем.



