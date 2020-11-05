Ночь после выборов в США выдалась неспокойной

Акции в поддержку честного подсчета голосов прокатились по крупным штатам - и не везде мирно. Агрессивным протестом отличился Нью-Йорк. К демонстрантам в какой-то момент присоединились сторонники движения Black Lives Matter. Они стали выкрикивать оскорбления в адрес правоохранителей и разжигать костры на улицах. На Манхэттене начались стычки.

В Портленде, известном по большому количеству митингов BLM, демонстрации начались сразу после закрытия избирательных участков. Сначала митингующие перекрывали дороги и блокировали движение, потом к ним присоединились анархисты и в городе начался хаос. Люди били витрины магазинов и жгли американские флаги.

Крупные протесты также фиксируются в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Чикаго и Вашингтоне.Напомним, имя президента США до сих пор неизвестно. Подсчет голосов продолжается. Решающее слово - за штатом Невада - если там победит Джо Байден - он фактически становится новым главой Белого дома. Штаб Дональда Трампа тем временем заявляет о множественных фальсификациях на выборах и требует пересчета голосов в крупных штатах, где большинство получил его оппонент. В случае победы демократа Трамп обещает пойти по судам - для этого он собирает звездную команду юристов. Действительно, поступают сообщения о нарушениях - отличился Мичиган. Наблюдатели от Республиканской партии заявили, что их не пускают на избирательные участки при подсчете голосов - даже окна закрыли ограждениями.