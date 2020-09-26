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Ночная трагедия в Украине. Основная версия авиакатастрофы - отказ двигателя
Летальные ошибки
Разбившийся самолет был сборки 1977 года. Более того, сообщается, что воздушное судно не должно было выходить в небесное море еще до 1 октября - оно готовилось к ремонту. По факту возможных нарушений эксплуатации ведется расследование. Возбуждено уголовное дело.
Николай Коваленко, замначальника Харьковского университета воздушных сил Украины:
"У нас есть версия, что отказал левый двигатель, потому что самолет улетел влево. Что там произошло? Есть черный ящик, который будет распечатан, и комиссия доведет полностью всю информацию".
Отказ двигателя в совокупности с другими технеисправностями и ошибкой пилотов - так звучит предварительно полная версия ночной трагедии. Тем временем в Харьковской области объявили траур.
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