Ночная трагедия в Украине. Основная версия авиакатастрофы - отказ двигателя

Летальные ошибки

Разбившийся самолет был сборки 1977 года. Более того, сообщается, что воздушное судно не должно было выходить в небесное море еще до 1 октября - оно готовилось к ремонту. По факту возможных нарушений эксплуатации ведется расследование. Возбуждено уголовное дело.

Николай Коваленко, замначальника Харьковского университета воздушных сил Украины:

"У нас есть версия, что отказал левый двигатель, потому что самолет улетел влево. Что там произошло? Есть черный ящик, который будет распечатан, и комиссия доведет полностью всю информацию".