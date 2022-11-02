Ночью Киев погружается во тьму - свет отсутствует даже в супермаркетах

Пока обещанных Евросоюзом 25 с половиной миллионов евро на поддержание энергосистемы Украины нет и в помине, жителям страны местные СМИ советуют позаботиться о себе самостоятельно. Что предлагают - сменить городскую квартиру на деревенский дом с печным отоплением. На данный момент это лучший вариант, чтобы пережить зиму, когда по несколько суток в городах может отсутствовать центральное отопление, свет и водоснабжение. Уже сейчас в Киеве днем выстраиваются очереди за водой,



Ночью город погружается в темноту. Свет отсутствует даже в супермаркетах. А власти не исключают, что Киев и Киевская область могут на две недели остаться без электричества и готовятся развернуть около тысячи пунктов обогрева, впрочем, хватит ли их на всех нуждающихся, не уточняется.

