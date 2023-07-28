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Москву атаковали украинские беспилотники - все они сбиты силами Минобороны России

Москву атаковали украинские беспилотники - все они сбиты силами Минобороны России

Ночью 28 июля Москва была атакована вражеским беспилотником, который сбили силы Минобороны России. В результате атаки никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал мэр российской столицы Сергей Собянин, пишет БЕЛТА.

С начала июля в московском регионе были сбиты пять украинских беспилотников, еще один уничтожен в Калужской области. Все аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших не было.

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