Москву атаковали украинские беспилотники - все они сбиты силами Минобороны России

Ночью 28 июля Москва была атакована вражеским беспилотником, который сбили силы Минобороны России. В результате атаки никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал мэр российской столицы Сергей Собянин, пишет БЕЛТА.



С начала июля в московском регионе были сбиты пять украинских беспилотников, еще один уничтожен в Калужской области. Все аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших не было.