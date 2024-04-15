Ночью на улицах Америки повышается градус опасности: города охватывает новое экстремальное развлечение

С заходом солнца на улицах Америки повышается градус опасности. Волна преступности в США подкрепляется нелегальными гонками. Города охватывает новое экстремальное развлечение, с которым местная полиция справиться не в силах. Установка дополнительных "лежачих полицейских", закрытие дорог и даже подставные машины правоохранителей не спасают ситуацию. Стритрейсеры устраивают незаконные соревнования практически ежедневно. И нередко уличные гонки заканчиваются гибелью участников или зрителей и стрельбой.