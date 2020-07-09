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Nokia планирует сократить 1 233 рабочих места во Франции

Сотни сотрудников сайта Nokia протестуют в Париже. Причина их недовольства - сокращение рабочих мест. Демонстрация собрала почти 5 000 человек. Компания планирует уволить более 1 200 сотрудников. Манифестанты утверждают, что на их сферу деятельности не влияют тенденции рецессии из-за пандемии. Как следствие - поводов для сокращения у компании быть не должно.

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