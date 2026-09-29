Нормализация отношений Беларуси и Литвы упирается в три уровня давления - от Брюсселя до коррупции

Нормализация отношений Беларуси и Литвы упирается в три уровня давления - ЕС, элиты Вильнюса и теневые схемы. Об этом в программе "Это другое" рассказал главный научный сотрудник Института пограничной службы Республики Беларусь Дмитрий Перевалов.

По его словам, первый - сам Евросоюз, который задает установки, из рамок которых Литва выйти не может, и поэтому вынуждена следовать в этом фарватере.

Второй уровень - сама Литва. "Конечно, не Литва думает, что Беларусь враг, а политические элиты, которые пришли к власти", - подчеркнул эксперт.

Литва, отметил он, является потребителем достаточно больших безвозвратных средств Евросоюза на сельское хозяйство и другие нужды. По некоторым оценкам, в отдельные годы это доходило до 17 млрд евро. С другой стороны, страна получала большие деньги от транзита белорусских товаров и грузов. Сейчас этого нет, и Литве эти средства надо каким-то образом замещать. Поэтому, по мнению Перевалова, она и придумала такой ход, как размещение иностранных войск на своей территории: инфраструктура и обслуживание - это тоже деньги.

Третий уровень - коррупция и контрабанда. Людей использовали для решения своих политических задач (целый ряд из них - чиновники), теперь они уже не нужны. "И те, кто уже не нужен, все задержаны", - сказал эксперт.

Что касается возобновления контактов по линии пограничных и других ведомств, Перевалов пока крайне скептически к этому относится. По фурам и грузовикам контакты каким-то образом были, потому что иначе этот вопрос было невозможно решить. По всем остальным вопросам никто на контакты не идет, общение происходит только через ноты.

Вместе с тем есть и другая тенденция. Уже в Европейском парламенте в сентябре отдельные депутаты от прибалтийских стран заговорили о том, что раз США сняли санкции с белорусских калийных удобрений, следует снова начать их транзит через литовский порт. Как это будет реализовано на практике, пока сложно понимать, но здравые силы все-таки есть, заключил эксперт.