Норвегия не будет предоставлять убежище беженцам из 6 западных областей Украины

Норвегия прекращает автоматическое предоставление убежища беженцам из шести западных областей Украины. Они считаются безопасными, так как находятся далеко от линии фронта.

При этом, по словам министра юстиции страны, большая часть людей из Украины - мужчины, в том числе в призывном возрасте.