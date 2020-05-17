Норвегия отмечает День Конституции

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Норвегии Харальда V и жителей этой страны с национальным праздником. Обычно это поистине общенациональное торжество. В этот день устраивают шествия и концерты. Однако в условиях карантина главный праздник норвежцам придется встретить дома.