Норвегия отмечает День Конституции

Именно эта страна является крупнейшим торговым партнером Беларуси в регионе Северной Европы. Президент Беларуси поздравил короля Норвегии и весь народ этой страны с национальным праздником. Александр Лукашенко пожелал монарху крепкого здоровья, а гражданам королевства - мира и согласия.