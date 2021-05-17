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Норвегия отмечает День Конституции

Именно эта страна является крупнейшим торговым партнером Беларуси в регионе Северной Европы. Президент Беларуси поздравил короля Норвегии и весь народ этой страны с национальным праздником. Александр Лукашенко пожелал монарху крепкого здоровья, а гражданам королевства - мира и согласия.

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