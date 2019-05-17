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Норвегия отмечает национальный праздник - День Конституции

Обычно торжества носят невоенный характер. В парадах традиционно участвуют в основном дети. Норвежские учащиеся, одетые в национальную одежду и несущие флаги, проводят праздничные шествия в сопровождении школьных оркестров. Самый масштабный парад, конечно, в Осло. Ежегодно он собирает порядка 100 тысяч человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Норвегии Харальда Пятого и всех жителей этой страны с национальным праздником.

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