Норвегия признает Палестину в качестве государства с 28 мая

Норвегия признает палестинское государство, заявил премьер скандинавской страны Йонас Гар Стёре. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии, пишет БЕЛТА.

"В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности", - сказал глава норвежского правительства.

Премьер отметил, что территориальная демаркация между Палестиной и Израилем должна основываться на границах, которые существовали до 4 июня 1967 года. Йонас Гар Стёре подчеркнул, что палестинцы имеют фундаментальное и независимое право на собственное государство.

Отмечается, что официальное признание Норвегией Палестины как государства вступит в силу 28 мая 2024 года.