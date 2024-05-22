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Норвегия признает Палестину в качестве государства с 28 мая
Норвегия признает палестинское государство, заявил премьер скандинавской страны Йонас Гар Стёре. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии, пишет БЕЛТА.
"В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности", - сказал глава норвежского правительства.
Премьер отметил, что территориальная демаркация между Палестиной и Израилем должна основываться на границах, которые существовали до 4 июня 1967 года. Йонас Гар Стёре подчеркнул, что палестинцы имеют фундаментальное и независимое право на собственное государство.
Отмечается, что официальное признание Норвегией Палестины как государства вступит в силу 28 мая 2024 года.
Фото: pixabay.com
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