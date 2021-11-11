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Норвегия призвала помочь Ирану с беженцами
Может все дело в деньгах? Вот, к примеру, Норвегия призывает увеличить помощь Ирану на фоне потока афганских мигрантов. По сообщениям Норвежского совета по делам беженцев, до 5 тысяч афганцев бегут в Иран ежедневно. В ведомстве отметили: "Нельзя ожидать, что страна будет принимать такое количество человек при минимальной поддержке со стороны международного сообщества". Согласно данным, в Иран прибыло уже 300 тысяч афганцев, а с приходом зимы поток может увеличиться.
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