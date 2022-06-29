Норвегия в партнерстве с Великобританией поставит Украине высокоточную реактивную артиллерию.Это на полях саммита НАТО заявил премьер-министр Норвегии. Ранее страна уже передала Киеву 22 самоходные артиллерийские установки с запасными частями и боеприпасами. Список отправленных Украине вооружений впервые опубликовало правительство ФРГ. Берлин обнародовал и план дальнейших поставок. В перечень вошли системы ПВО, разведывательные дроны, системы залпового огня с боезапасом, 30 зенитных самоходных установок "Гепард", а также 7 гаубиц "Панцирь".