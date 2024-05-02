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Норвегия выделит Киеву 635 млн долларов
635 миллионов долларов на чужую войну. Правительство Норвегии утвердило новую помощь Украине. Большая часть средств пойдет на военные расходы. Об этом сообщил норвежский премьер-министр. По словам политика, общая сумма поддержки Киева за 24 год со стороны королевства составит почти 2 миллиарда долларов.
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