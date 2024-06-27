Норвегия запасается зерном на случай экстренных ситуаций

Норвегия создает запас зерна на случай экстренных ситуаций, в том числе вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и пандемий. Власти страны уже закупили у четырех компаний около 30 тыс. т семян основных сельхозкультур. К концу 2030 года продовольственный резерв хотят пополнить 80 тыс. т зерна. В случае кризиса этого количества злаков норвежцам хватит на три месяца. Ежегодно на эти цели правительство планирует выделять порядка 6 млн долларов. К слову, именно в Норвегии - на острове Шпицберген - расположено Всемирное семенохранилище, где собраны образцы семян основных сельскохозяйственных культур.