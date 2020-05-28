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Норвежцы нашли у себя под домом тысячелетнюю могилу викинга
Супружеская пара сделала потрясающее открытие во время ремонта своей спальни в норвежском городе Буде, сообщает портал Bodonu.
Пара убрала пол в своей комнате, чтобы утеплить его. Они были очень удивлены, когда под половицей они нашли насыпь камней, детскую игрушку и большой железный топор. Пара решила не продолжать ремонт, а вызвать археологов из администрации норвежского округа Нурланд.
Специалисты рассказали, что местные жители у себя дома нашли тысячелетнюю могилу викинга. Все предметы отправили на дальнейшее изучение, а спальня норвежской пары стала местом раскопок.
Фото: Preben Hunstad
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