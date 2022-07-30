Ноу-хау от латышских властей - чтобы въехать в Латвию, сначала нужно осудить Россию

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии объясняют, что им приказано выявлять лиц, которые поддерживают действия России в Украине и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии. Особое внимание тем, кто когда-то служил в силовых структурах России или Беларуси или, например, использует российскую символику. А от граждан России на границе с Латвией вообще требуют подписать документ, "осуждающий российскую агрессию". В свою очередь министр иностранных дел Латвии вновь призвал своих граждан не ездить в Россию и Беларусь. Однако поток людей из Латвии в нашу страну вырос в 10 раз. Латвийцы охотно пользуются безвизовым режимом и поведением своих пограничников откровенно возмущаются.