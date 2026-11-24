Новая победа премьера Фицо. Национальный совет Словакии одобрил изменения в избирательном законодательстве по отмене голосования по почте для граждан, проживающих за рубежом.

Словаки за границей смогут осуществлять свой выбор - только лично в дипломатических представительствах или на специально организованных избирательных участках. Новые правила распространятся и на президентские выборы.

Власти уверены, что отмена почтового голосования снизит риск манипуляций.