Новая болезнь сотрясает Японию: от симптомов, похожих на простуду, умирает треть больных

Новая инфекция убивает треть больных в Японии, сообщает "Гардиан". С начала этого года там зафиксировано 400 случаев "стрептококкового синдрома токсического шока". Ученые говорят, что количество будет только расти. Симптомы, как у обычной простуды. Но могут быть осложнения. В 30 % случаев они могут привести к смерти, особенно у людей старше 30 лет. Причину осложнений врачи и ученые пока объяснить не могут. Они рекомендуют носить маски, передается заболевание воздушно-капельным путем.