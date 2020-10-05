Новая Каледония проголосовала против объявления независимости от Франции

Правда, на этот раз за сохранение нынешнего статуса этого тихоокеанского архипелага высказались уже 53 % местных жителей. Дело в том, что это второй подобный референдум. Как показывает статистика, популярность идеи независимости растет. На прошлом референдуме против независимости высказалось на 10 % граждан больше. Такая тенденция беспокоит официальный Париж. Ведь к коренным жителям в вопросе независимости присоединяется и значительное число переселенцев из Европы.