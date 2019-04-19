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Новая утечка в корпорации Facebook

В Facebook признали новую утечку информации. На этот раз стало известно, что пароли миллионов пользователей Instagram хранились незашифрованными, и сотрудники компании могли ими беспрепятственно воспользоваться. В Facebook пообещали оповестить попавших в зону риска владельцев аккаунтов.

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