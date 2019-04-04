Новая версия падения эфиопского "боинга"

Опубликована новая версия крушения эфиопского "боинга". Управление гражданской авиацией США считает, что с судном в воздухе могла столкнуться птица. Вероятно, удар повредил датчик угла атаки лайнера. Из-за этого у самолета активировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению. Напомним, основной версией трагедии считается сбой в новой системе маневрирования "боинга". По этой же причине мог рухнуть и индонезийский лайнер в октябре прошлого года. К слову, в США объявили о создании комиссии по контролю над модернизацией самолетов Boeing-737 MAX.