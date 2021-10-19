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Новая волна коронавируса лихорадит весь мир, вводятся новые ограничения
Новая волна коронавируса лихорадит весь мир. Минздрав Латвии призвал людей готовиться к худшему. От нехватки кислорода в больницах задыхаются пациенты, не хватает коек, а также врачей и медсестер. Из-за непростой эпидситуации власти Латвии вводят жесткий локдаун: четыре недели с 21 октября люди проведут в условиях комендантского часа.
Сложная ситуация и в соседних Литве и Эстонии. В Румынии не хватает мест в больницах. Людей размещают прямо под лестницами.
Санкт-Петербург, Россия
В Санкт-Петербурге переходят на систему QR-кодов. Уже с 1 ноября он понадобится, чтобы попасть на конгрессы, спортивные мероприятия, численностью свыше 40 человек. Также без QR-кода нельзя будет посетить театры, выставки, кинозалы, музеи и фитнес-центры, а с декабря система заработает для кафе, ресторанов и непродовольственных магазинов.
США
Минздрав США разрешит "смешивать и сочетать" вакцины. Об этом сообщает New York Times. Согласно данным опубликованного исследования, у пациентов, получивших две дозы разных препаратов, уровень антител вырос в 76 раз.
Израиль
Тем временем Израиль может начать принимать туристов, привитых "Спутником V", уже с 1 ноября. По прилете путешественники должны будут пройти серологический и ПЦР-тесты.
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