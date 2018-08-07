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Новая волна нападений "Талибана". В Афганистане погибли полсотни мирных жителей
На востоке Афганистана полсотни мирных жителей погибли при авиаударе США и нападении талибов. Боевики провели скоординированные атаки из разных направлений в провинции Логар. В стране идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах Афганистана и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят совместные операции по борьбе с терроризмом.
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