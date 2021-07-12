Новая волна протестов в Грузии - поводом стала гибель оператора оппозиционного телеканала

Около недели назад мужчина был жестоко избит противниками парада меньшинств во время беспорядков в центре Тбилиси, понадобилась срочная операция. После этого известия по грузинским городам прокатилась волна протестов с требованием немедленно расследовать причины смерти. В Тбилиси протестующие собрались у здания парламента, они также требуют отставки правительства. МВД Грузии предполагает, что погибший оператор был нетрезв незадолго до смерти. В доказательство этому полиция распространила видео с камер наблюдения. Однако окончательные выводы можно будет делать только после того, как завершится экспертиза.







