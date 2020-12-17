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Новая волна протестов в Киеве
В Киеве разгорается новая волна протестов. Который день подряд перед зданием Верховной рады активно протестуют предприниматели: требуют отмены карантинных ограничений и решения о введении кассовых аппаратов. Противостояние с силовиками перерастает в стычки.
Украинские медики вышли на протест
К демонстрантам присоединились и медики, требующие достойную зарплату и увеличения выплат в случае заболевания COVID-19. Людям попросту не за что купить себе еду. Акция началась на площади Независимости, затем протестующие перешли к зданиям Кабинета министров и Верховной рады. С аналогичными требованиями вышли на улицы медсестры во Львове. Сегодня зарплата среднего медперсонала в Украине всего около 5 тысяч гривен - это порядка 180 долларов.
"Важные" вопросы решают в Раде: какого цвета должна быть кнопка для голосования
Пока уставшие от ограничений и безденежья люди выходят на Майдан, в Верховной раде поднимают весьма важные вопросы. Например, какого цвета кнопкой голосовать. Согласитесь, задача первостепенной важности. Принять соответствующую поправку в законодательство предложил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Например, народный депутат из Желтых Вод хотел бы нажимать желтую кнопку, а другой - красную, а кто-то - вообще зеленую.
Безопасность и защищенность граждан страны, похоже, не слишком волнует народных избранников. Медицина в стране недофинансируется почти на миллиард 400 миллионов долларов, система образования - на 500 с половиной миллионов долларов. При этом Верховная рада Украины утвердила проект бюджета на 2021 год, где более 9-ти миллиардов долларов будет потрачено на национальную безопасность и оборону.
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