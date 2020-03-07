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Новая волна столкновений мигрантов с правоохранителями на границе Греции и Турции
Сегодня стало известно об очередных столкновениях мигрантов с греческими правоохранителями. Нелегалы забрасывали сотрудников полиции камнями. В ответ те были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы. Кстати, к аналогичным методам прибегают и турецкие стражи порядка, но уже с другой целью - избежать возвращения беженцев. Напомним, в настоящее время на греко-турецкой границе скопились десятки тысяч переселенцев. Они поспешили покинуть Турцию, после того как власти этой страны открыли свои границы с ЕС. Анкара обвинила Брюссель в невыполнении обязательств по миграционной сделке 2016 года и в бездействии в урегулировании сирийского конфликта.
Также сегодня появилась информация, что Турция закрыла свою морскую границу с Грецией. Береговая охрана не дает беженцам отправляться к заветным берегам Европы через Эгейское море. Такое решение обусловлено заботой турецких властей о нелегалах.
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