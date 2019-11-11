Новая волна терроризма угрожает Евросоюзу

Турция уже сегодня намерена начать экстрадицию в ЕС задержанных боевиков группировки ИГ, приехавших на Ближний Восток из стран Европы. А это больше тысячи человек. Брюссель опасается, что вернувшиеся экстремисты начнут готовить теракты дома. Напомним, в начале месяца турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в попытке заставить Анкару в одиночку разбираться с пленными террористами. А также пригрозил впустить в Европу миллионы сирийских беженцев.



