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Новая волна терроризма угрожает Евросоюзу

Турция уже сегодня намерена начать экстрадицию в ЕС задержанных боевиков группировки ИГ, приехавших на Ближний Восток из стран Европы. А это больше тысячи человек. Брюссель опасается, что вернувшиеся экстремисты начнут готовить теракты дома. Напомним, в начале месяца турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в попытке заставить Анкару в одиночку разбираться с пленными террористами. А также пригрозил впустить в Европу миллионы сирийских беженцев.

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