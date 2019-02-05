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Новая волна звонков о минировании прокатилась по Москве

В эти минуты проверяют 50 объектов, среди которых торговые центры, школы и административные здания. Эвакуировано около трех тысяч человек. Покинуть людям пришлось и знаменитую башню "Город столиц" в Москва-Сити.

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